Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Bursa sokakları sessizliğe büründü - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı, Bursa sokakları sessizliğe büründü

BURSA - Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, dün akşam saat 20.00 itibari ile başladı. İçişleri Bakanlığının, Covid-19'la mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamındaki tedbirler, bugün saat 20.00'de sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla devam ediyor. Yasakla birlikte Bursa sokakları sessizliğe büründü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine dün akşam saat 20.00 ile bugün saat 10.00 arasında kısıtlama getirildi. Ayrıca ülke genelinde de hafta sonları saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu akşam başlayacak olan kısıtlama öncesi Bursa'daki meydanlar ve sokaklarda insan hareketliliğinin azaldığı görüldü.

Bursa'da binlerce aracın ve yayanın bulunduğu kent meydanı ise sessizliğe büründü. Diğer yanda Bursa'nın bir çok noktasında polis ve jandarma ekipleri tedbir ve denetimlerini arttırdı.

Buna göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak. Bugün saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. Vatandaşların yoğun bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek. İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.