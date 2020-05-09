Bursa'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı - Son Dakika

Bursa'da kısıtlamanın ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı

Bursa'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı.

Bursa'da, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve meydanlar boş kaldı. Şehir merkezindeki sessizlik, drone ile havadan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı 'nca alınan karar ile 24 kentte sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısından sonra başladı. Bu illerden Bursa'da Kent ve Fomara meydanları Heykel Caddesi ve Acemler gibi önemli noktalarında polis ekipleri kontrol noktaları oluşturdu. Araçlarıyla kontrol noktalarında durdurulan sürücülerin izin belgeleri kontrol ediliyor. Yasağa uymayan vatandaşlara ise ceza işlemi uygulanıyor. Ekipler, 30 ayrı kontrol noktasında iki gün boyunca kontrollerini sürdürecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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