Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden ve motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kişiye para cezası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kişiye 10 bin lira ceza uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kişiye 10 bin lira ceza uygulandı. Mahmudiye Mahallesi 7. Mobilya Sokak'ta motosikletiyle seyreden Olcay N, emniyet ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Manevra yaptığı sırada düşen Olcay N'ye yardım etmek isteyen ekipler, maske takmayan sürücünün izin belgesinin bulunmadığını belirledi. Maskesiyle motosikletinin plakasını kapatan Olcay N'ye sürücü belgesi bulunmadığı, maske takma kuralına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 10 bin lira ceza verildi.

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden ve motosikletinin plakasını maskeyle kapatan kişiye para cezası - Son Dakika

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