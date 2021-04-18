Bursa'da kısıtlamayı ihlal ederek ganyan bayisinde at yarışı oynayan 22 kişiye para cezası - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı davranılarak açılan ganyan bayisindeki 22 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki iş hanında faaliyet gösteren bayinin açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese giden ekipler, at yarışı oynayan 22 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 69 bin 300 liralık ceza tutanağı düzenledi.
Ekipler, ganyan bayisi hakkında da tutanak tuttu.
Kaynak: AA
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