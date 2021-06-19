BURSA'DA KISITLAMAYI İHLAL EDEREK RESTORANA GİDEN 24 KİŞİYE 81 BİN 900 LİRA CEZA

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde bir restoranın gizli şekilde müşteri aldığını belirleyen polis ekipleri, içeride bulunan 26 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 81 bin 900 lira cezai işlem uyguladı.

BURSA'da, kısıtlama saatlerinde bir restoranın gizli şekilde müşteri aldığını belirleyen polis ekipleri, içeride bulunan 26 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 81 bin 900 lira cezai işlem uyguladı. Bursa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren polis ekipleri, merkez Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir alkollü restoranın kısıtlama saatlerinde gizli şekilde müşteri kabul ettiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerinin yaptığı baskında restoranda müşteri olduğu ve alkol satışının olduğunu belirledi. Restoranda bulunan 26 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 81 bin 900 lira cezai işlem uyguladı. İşletme sahiplerinin güvenlik kamera sistemiyle dışarıyı takip ettikleri görüldü. Ekipler, iş yeri hakkında da tutanak düzenledi.

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › BURSA'DA KISITLAMAYI İHLAL EDEREK RESTORANA GİDEN 24 KİŞİYE 81 BİN 900 LİRA CEZA - Son Dakika

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