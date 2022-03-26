Bursa'da "Kıskaç 1" uygulaması - Son Dakika
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Bursa'da "Kıskaç 1" uygulaması

26.03.2022 23:49
Bursa'da "Kıskaç 1" uygulaması

Bursa'da polis ekipleri il genelinde "Kıskaç 1" uygulaması yaptı.

Bursa'da polis ekipleri il genelinde "Kıskaç 1" uygulaması yaptı. Uygulamada 223 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken 14 işyeri denetlendi. Umuma açık ve yeşil alanlarda şüpheli kişiler denetimden geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, "Kıskaç 1" asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile şüpheli kişi ve mekanlar takip edildi. Yapılan uygulamada 14 umuma açık işyeri denetlenirken 6 işyerine ise idari işlem yapıldı. Denetlemelerde 223 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti. - BURSA

Bursa'da Kıskaç 1 uygulaması
Bursa'da Kıskaç 1 uygulaması
Bursa'da Kıskaç 1 uygulaması
Bursa'da Kıskaç 1 uygulaması
Bursa'da Kıskaç 1 uygulaması
Bursa'da Kıskaç 1 uygulaması

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da 'Kıskaç 1' uygulaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "Kıskaç 1" uygulaması - Son Dakika
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