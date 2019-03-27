Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kitap Okuma Etkinliği

Bursa'da Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Bursa'da, Heykel Meydanı'nda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.

Bursa'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Bursa'da, Heykel Meydanı'nda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.

Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi tarafından "55. Kütüphane Haftası" kapsamında "Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler" sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Heykel Meydanı'nda, dernek üyeleri ve vatandaşlar yarım saat süresince kitap okudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat
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