Bursa'da kitapseverlerin dört gözle beklediği fuar açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kitapseverlerin dört gözle beklediği fuar açıldı - Son Dakika

Bursa'da kitapseverlerin dört gözle beklediği fuar açıldı

15 dakika önce

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 18. Kitap Fuarı" başladı.

Bursa'da kitapseverlerin dört gözle beklediği fuar açıldı, System.String[]

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "Bursa 18. Kitap Fuarı" başladı.

TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarın açılışı, protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Açılışta konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kitap fuarlarının, kültürel çeşitliliğin ve yayınlama özgürlüğünün korunması ve yaşatılması anlamında önemli alanlar olduğunu söyledi.

Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan, 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan Bursa'daki kitap fuarında da bu çeşitliliği ve çok sesliliği gözettiklerini ifade eden Kocatürk, "Fuar dokuz gün sürecek, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak. Herkesi Bursa 18. Kitap Fuarı'nda kitaplarla buluşmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Fuar süresince Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen,

Ahmet Ümit, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Bedia Akartürk,

Hasan Ali Toptaş, Judith Malika Liberman, Behiç Ak, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kate Clow,

Irmak Zileli, Yavuz Dizdar, Cihan Demirci, Kemal Hamamcıoğlu, Mine Soysal, Mete Yarar,

Erol Mütercimler, Gri Koç, İsmail Saymaz, Hakan Akdoğan, Saygı Öztürk, Gaye Boralıoğlu,

Yiğit Bener, Ahmet Şimşirgil, Kaan Murat Yanık, Mine Söğüt, Hikmet Anıl Öztekin, Altay

Öktem ve pek çok yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün de çeşitli etkinliklerle kutlanacağı fuarda, "Edebiyatımızda Kadın Yazarlar" başlığı altında Türk edebiyatındaki önemli kadın yazarların hayatı ve eserleri üzerine söyleşiler gerçekleşecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan "Karagöz Gölge Oyunu" ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Masal Diyarına Yolculuk" atölyelerinde fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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