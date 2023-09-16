Bursa'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi Kendi Hayatına da Son Verdi - Son Dakika

Bursa'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi Kendi Hayatına da Son Verdi

Bursa\'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi Kendi Hayatına da Son Verdi
Son Güncelleme: 16.09.2023 16:21

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda, bir çocuk annesi Nurgül Demir ile erkek arkadaşı Tuncay Şener arasında çıkan tartışma sonucunda Şener, Demir'i öldürdü ve ardından intihar etti. Olayı gören Demir'in kızı, komşulardan yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yapılan incelemeler sonucunda Demir ve Şener'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kız arkadaşını öldüren kişi, aynı tabancayla kendi yaşamını da sonlandırdı.

Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'ta yaşayan bir çocuk annesi Nurgül Demir (38), erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Tuncay Şener (35) ile tartıştı.

Şener, yanındaki tabancayla Demir'i öldürdükten sonra kendi hayatına da son verdi. Bu sırada evde bulunan ve yaşananları gören Demir'in kızı, komşulardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, Nurgül Demir'in ve Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından Demir ve Şener'in cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi Kendi Hayatına da Son Verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Kız Arkadaşını Öldüren Kişi Kendi Hayatına da Son Verdi - Son Dakika
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