Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2) - Son Dakika
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Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)

23.03.2022 16:08

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIBursa'nın Osmangazi ilçesinde öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı veren Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı veren Mithatpaşa Ortaokulu Müdürü Haydar Akın, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri Akın'ın yerine müdür yardımcılarından birinin vekalet edeceğini söyledi.

Esra TÜRKER/BURSA,


Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)
Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)
Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2)
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BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulması için talimat veren okul müdürü görevden alındı Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulması için talimat veren okul müdürü görevden alındı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da 'kız ile erkekleri ayrı oturtun' talimatı veren müdüre soruşturma (2) - Son Dakika
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