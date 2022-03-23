BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA - Son Dakika
Üye Girişi

BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA

23.03.2022 16:21

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Mithatpaşa Ortaokulu'nun müdürü Haydar Akın, öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı verdi.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Mithatpaşa Ortaokulu'nun müdürü Haydar Akın, öğretmenlere, 'kız ve erkek öğrencileri ayrı ayrı oturtun' talimatı verdi. Eğitim sendikaları talimata tepki gösterirken, müdür hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Haydar Akın'ın önce WhatsApp'tan ardından da yazılı olarak öğretmenlere talimat gönderdiği, kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını istediği iddia edildi. Haydar Akın'ın gönderdiği mesajda "Değerli arkadaşlar sınıflarımızda kız ve erkek yan yana oturtulmuş bazı sınıflar görüyorum. Sınıf öğretmenlerimizin, sınıflarda kesinlikle erkekleri erkeklerle, kızları kızlarla oturtulması konusunda hassas davranmanızı özellikle rica ediyorum. Bu durumda olan sınıf öğretmenlerimizin en kısa zamanda gerekli değişiklikleri yapmalarını önemle rica ederim" ifadeleri yer aldı.

Öğretmenlere gönderilen yazılı talimatta ise "Değerli öğretmen arkadaşlarımız 22.03.2022 tarihi itibari ile tüm sınıflardaki oturma düzeninin değiştirilmesi ve erkek öğrenciler ile erkek, kız öğrenciler ile kız denk geleceği şekilde bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Gereğini arz ederiz" denildi.

MİLLİ EĞİTİM'DEN AÇIKLAMA

Olayın duyulmasının ardından okul müdürü Haydar Akın hakkında soruşturma başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Kız ve erkek öğrencilerin oturma düzenine ilişkin hususlarla ilgili inceleme başlatılmış olup, konu hakkındaki çalışmalar tüm boyutlarıyla hassasiyetle yürütülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Osmangazi Kaymakamlığı'ndan da yapılan açıklamada, "Basında yer alan Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda yaşanan hususlarla ilgili inceleme soruşturma başlatılmış olup, konu hakkında çalışmalar tüm boyutlarıyla kapsamlı bir şekilde ve hassasiyetle yürütülmektedir" denildi.

Konu ile ilgili Eğitim-Sen üyeleri ile CHP Bursa İl Örgütü de okul önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi, daha sonrada adliyeye giderek okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundular.

BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA
BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA
BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA

YORUMLAR
500
Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulması için talimat veren okul müdürü görevden alındı Kız ve erkek öğrencilerin ayrı oturtulması için talimat veren okul müdürü görevden alındı BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü Osmangazi'den Iğdır'a gönül köprüsü

okul müdürü, Haydar Akın, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA - Son Dakika


Son Dakika
16:17 CHP'li Gürer'den ramazan kolisi tepkisi: 2018'de bir ramazan kolisi 49 liraydı, bugün 169 lira
16:08 Son Dakika: İstanbul'da ulaşıma zam yapılmayacak! Sunulan teklif reddedildi!
16:05 Ömür Gedik'in, kırmızı et yorumu tepki topladı: Kırmızı et daha da pahalılansın, hayvanlar kurtulsun
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı
15:48 Sevgilisini öldürüp mermer ocağına gömmüş! O sanığın kan donduran ifadesi mahkemede ortaya çıktı
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:31:56. #1.13#
SON DAKİKA: BURSA'DA 'KIZ İLE ERKEKLERİ AYRI OTURTUN' TALİMATI VEREN MÜDÜRE SORUŞTURMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement