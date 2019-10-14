Son Dakika Haberleri: Bursa'da kız sporculara tam destek
Son Dakika Spor Bursa'da kız sporculara tam destek

Bursa'da kız sporculara tam destek

17 dakika önce

Kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain Academy erkek futbolcularına verdiği önem kadar kız futbolculara da önem veriyor.

Bursa'da kız sporculara tam destek, System.String[]

Kadınlar futbolunda dünyanın önde gelen kulüplerinden biri olan Paris Saint-Germain Academy erkek futbolcularına verdiği önem kadar kız futbolculara da önem veriyor. Bu felsefe ile yola çıkan Paris Saint-Germain Academy Bursa, kızları futbola teşvik için kız sporcularına yüzde 50 indirim uyguluyor.


4-18 yaş grubu arasında kız ve erkek öğrencilere Paris Saint-Germain tarafından hazırlanan antrenman programlarıyla futbol eğitiminin yanı sıra, yabancı dil, beslenme doktoru, spor psikoloğu, spor pedagogu ve TFF hakem eğitimleri de veren Paris Saint-Germain Academy Bursa, kız çocuklarını futbola teşvik etmek amacıyla kayıt olacak çocuklara yüzde 50 indirim uygulamaya başladı.


Paris Saint-Germain Academy Bursa'nın Genel Koordinatörü Gökhan Erabay; "Bursa'da çok fazla yetenekli çocuk var. Biz burada dünya standartlarınca bir antrenman modeli uyguluyoruz. Antrenman planlarımız Paris'ten geliyor ve tüm dünyadaki Akademilerle aynı program uygulanıyor. Bize gelen sporculara Avrupa'ya gitme imkanı sunuyoruz. Sadece erkek odaklı değiliz kız futbolcularımıza da çok önem veriyoruz. Kız çocuklarımızın daha çok artmasını istiyor ve kız çocuğu futbol oynamaz ön yargısını kırmak istiyoruz. Bu sebepten kız sporcularımıza yüzde 50 indirim imkanı sunuyoruz. Sporu seven, futbol anlamında başarılı olmak isteyen tüm bireyleri ailemize davet ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Paris, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:17 Kaynak: İHA
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