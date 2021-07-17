Bursa'da kızıl geyikler fotokapanda - Son Dakika

BURSA'da, doğal yaşam ortamındaki kızıl geyikler, izleme projesi kapsamında kurulan fotokapanlar ile görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Bursa'nın Kızıl Geyik Envanter ve İzleme Projesi' kapsamında belirlenen koordinatlara fotokapanlar kurdu. Fotokapanlarla dişi, erkek ve yavru kızıl geyikler görüntülendi. DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bursa ili genelinde fotokapan ile kızıl geyik izleme çalışması yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında, kızıl geyikler dişi, erkek ve yavru bireyler olarak takip edilmekte, elde edilen veriler ışığında, avlanması yasak olan türün yoğun olduğu alanlarda koruma ve kontrol çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Yapılan izleme ve envanter çalışması ile Bursa ili ve ilçelerinde kızıl geyik popülasyonun doğal ortamında arttırılması hedeflenmektedir" denildi.