Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar - Son Dakika
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Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar

11.07.2022 12:32

Bursa'da yaşatılan gelenek bu bayramda da unutulmadı. Kestikleri kurbanların derisinden kıyafet yapan vatandaşlar önce köylüleri korkuttu daha sonra ise ateşin etrafında dönüp dans etti. Dans figürleri Kızılderilileri anımsatırken, köylüler atalarından kalan bu geleneği günümüzde de devam ettirdiklerini ifade etti.

Bursa'da atalarından kalan yüz yıllardır süre gelen geleneği günümüzde de yaşatıyor. Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alan kişiler köydeki herkesi tek tek korkutuyor.

Bursa'da bir garip gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar

"BU GELENEK ATALARIMIZDAN KALDI"

Atalarından kalan bu geleneği günümüzde de yaşattıklarını ifade eden Şehriman sakinleri, "Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Atalarımız bu kıyafetleri giyerek düşmana korku salmışlar bizde onların kılığına girerek bu geleneği günümüzde yaşatıyoruz. Her kurban bayramında kestiğimiz hayvanların derisini üzerimize giyiyoruz. Yüzümüze maske takıp elimize balta ve veya hayvan boynuzu alarak etkinlik için meydanda toplanan kişileri tek tek korkutuyoruz. Bu geleneği yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursa'da bir garip gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar

OSMANLI'DA DELİLER

Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. Deli adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle bu isimle anılmıştır. Delil ismi verilmesine karşın, cesur ve korkusuzca düşmana atılmaları nedeniyle halk arasında deli olarak anılmışlardır. Deli adını almalarının sebebi gönüllü 20-25 yaş arası gençlerden oluşmalarıydı ve savaşlarda ordunun en ön saflarında çarpışmalarıydı.

YORUMLAR
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Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular Bursa'da 2 asırlık gelenek: Kesilen kurbanların derisini giyip, insanları korkuttular KANADI AMPUTE EDİLEN 'LAKLAK', ARTIK EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE KANADI AMPUTE EDİLEN 'LAKLAK', ARTIK EMEKLİ HAYVANLAR ÇİFTLİĞİ'NDE
Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kızılderililere benzeyen gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip ateşin etrafında dönüyorlar - Son Dakika
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