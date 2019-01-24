Bursa'da Kızını Bıçakla Yaralayan Baba Tutuklandı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, dün, kızı Ayşe Yasemin S'yi (33) bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan Adnan S'nin (61) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen Adnan S, tutuklandı.



Yeşil Mahallesi Şible Caddesi'nde oturan ve akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen Adnan S. ile kızı Ayşe Yasemin S. arasında tartışma çıkmış, Adnan S, evde bulunan bıçakla kızını göğsünden, boynundan ve sırtından bıçaklayarak yaralamıştı.



Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Yasemin S. ameliyata alınmış, baba Adnan S. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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