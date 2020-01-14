Bursa'da kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi - Son Dakika

Bursa'da kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi

6 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kızını, kendisini borca soktuğu gerekçesiyle bıçaklayan Mehmet Adnan Soyudemir'in yargılanmasına devam edildi.

Bursa'da kızını bıçaklayan sanığın akıl sağlığına ilişkin rapor istendi, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kızını, kendisini borca soktuğu gerekçesiyle bıçaklayan Mehmet Adnan Soyudemir'in yargılanmasına devam edildi.

Bursa 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanan tutuklu sanık Soyudemir ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Soyudemir, kızının kendisini borca soktuğunu ve onu korkutmak isterken olayın gerçekleştiğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında istenen akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönündeki raporun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Geçen yıl ocak ayında, Şible Caddesi'ndeki evde kızıyla tartışan Mehmet Adnan Soyudemir, kızı A.Y. Soyudemir'i bıçaklamış, yaralanan A.Y. Soyudemir Bursa Devlet Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan babası ise tutuklanmıştı.

Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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