Bursa'da kızlarına uyuşturucu sattırdığı iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kızlarına evlerinin önünde uyuşturucu sattırdığı iddia edilen baba tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında takibe aldıkları Erkan Y'nin (45), Hamidiye Mahallesi'ndeki evlerinin önünde 16 ve 17 yaşlarındaki kızlarına bonzai sattırdığını belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, Erkan Y'yi gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada 33 gram bonzai ve bundan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 33 lira ele geçirildi.

Erkan Y. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu satmak" suçundan tutuklandı. Suça sürüklenen kızları N.Y. (17) ve H.Y. (16) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.