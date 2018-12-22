Bursa'da Koca Vahşeti: 2 Ölü
3 saat önce İlandır
Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren adam rehin aldığı eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde cinnet getiren adam rehin aldığı eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü. Polis
koçbaşı ile kapıyı kırarak eve girebildi.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl'e bağlı Alanyurt
Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak
Caddesi'nde yaşandı. Eşini ve çocuğunu rehin alan Oğuzhan Kayalp'i ikna edemeyen emniyet güçleri, evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal Kayalp ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı Kayalp, polis tarafından gözaltına alındı. Oguzhan Kayalp'in Zuhay Kayalp'in ikinci eşi olduğu, tartışmanın ölen kadının ilk eşinin eve gelmesi üzerine yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 02:10 Kaynak: İHA
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