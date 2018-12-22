Son Dakika Haberleri: Bursa'da Koca Vahşeti: 2 Ölü

Bursa'da Koca Vahşeti: 2 Ölü

1 saat önce İlandır

Bursa'da koca vahşeti: 2 ölü Bursa'da cinnet getiren adam karısını ve 5 aylık bebeğinin boğazlarını keserek öldürdü BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren adam rehin aldığı eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü.

Bursa'da koca vahşeti: 2 ölü
Bursa'da cinnet getiren adam karısını ve 5 aylık bebeğinin boğazlarını keserek öldürdü BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren adam rehin aldığı eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü. Polis koçbaşı ile kapıyı kırarak eve girebildi.
Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl'e bağlı Alanyurt Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Eşini ve çocuğunu rehin alan Oğuzhan Kayalp'i ikna edemeyen emniyet güçleri, evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal Kayalp ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı Kayalp, polis tarafından gözaltına alındı. Oguzhan Kayalp'in Zuhay Kayalp'in ikinci eşi olduğu, tartışmanın ölen kadının ilk eşinin eve gelmesi üzerine yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:45 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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