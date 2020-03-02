Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü - Son Dakika
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Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü

6 saat önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kocasının bıçakladığı 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Bursa'da kocasının bıçakladığı kadın öldü, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, kocasının bıçakladığı 35 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yeşilova Mahallesi 10. Ada Sokaktaki evine okuldan çıktıktan sonra giden 11 yaşındaki H.H, annesi Ulviye Hacıoğlu'nun yerde kanlar içinde buldu.

H.H'nin komşularına haber vermesiyle olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri çağrıldı.

Göğsünde birden çok bıçak darbesi bulunan kadına müdahale eden sağlık ekiplerinin hayatta tutma çabası yeterli olmadı.

Hacıoğlu, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Bu arada karakola teslim olan Hüseyin Hacıoğlu, karısını bıçakladığını itiraf etti.

Osmangazi, Yeşilova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:16 Kaynak: AA
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