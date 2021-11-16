Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Erhan K, Ahmet A, Ahmet Ö. ve Mehmet S. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya gelen ve Afyonkarahisar'dan SEGBİS ile savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise sanık Sedat Peker'le ilgili İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan dosyanın benzer içerikte olduğunu belirterek, birleştirme konusunda mahkemeden muvafakat istenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bu dava ile İstanbul'daki söz konusu dosya arasında fiili ve hukuki irtibat bulunmasından dolayı birleştirme konusunda bu mahkemeden muvafakat istenmesine karar verdi.

Ayrıca 1 Kasım'da görülen ara celsede, sanık Sedat Peker hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri ve kırmızı bülten düzenlenmesine ilişkin alınan karara yapılan itirazın reddine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Soruşturma süreci

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Akkaş'ın, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

Davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Peker'in "suç işleme amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçundan yargılanması istenmişti.

Davanın sanıklarından Erhan K'nin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin kaydına ulaşıldığı aktarılan iddianamede, görüşmenin deşifresine yer verildi. Görüşmelere göre Sedat Peker'in sanıklar Erhan K. ve Ahmet A'ya müşteki Yusuf Akkaş'a yönelik nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği ileri sürülen iddianamede, sanıklardan Mehmet S'nin telefonunda ise Akkaş'ın iş yerinde çıkarılmış kavgaların görüntülerine rastlandığı belirtildi.