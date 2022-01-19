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Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor

19.01.2022 17:48
Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili, aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar'daki bir et entegre tesisinin, tehditle Bursa'da restoran zinciri sahibine satılmaya çalışıldığı iddiasıyla ilgili, aralarında organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in de bulunduğu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet A. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Sedat Peker hakkında hazırlanan, İstanbul Anadolu 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki dosya için birleştirme konusunda mahkemeden muvafakat istenmesine yönelik cevabın geldiğini ve sanık Peker hakkındaki yakalamanın infaz edilemediğinin görüldüğünü belirtti.

Duruşmaya gelen, İstanbul ve Afyonkarahisar'dan SEGBİS ile savunmalarını yapan bazı sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlarını istedi.

Avukatların beyanları dinlenirken söz verilen sanık Peker'in avukatı Ersan Barkın, müştekinin beyanlarının mahkeme huzurunda alınmaması dolayısıyla CMK'nın 201'inci maddesinden kaynaklanan hakları ile kendisine soru sorma olanaklarının engellendiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle müştekinin beyanlarının mahkeme huzurunda alınması talebimizi yineliyoruz. Müştekinin talimatla alınan beyanlarından müvekkilimin suça konu olaylarla ilişkisi olmadığı anlaşılmaktadır. Bilirkişi raporlarıyla, satılmak istenen yerin 25 milyon değerinde olduğu saptanmış olmasına rağmen bu yerin 20 milyon liraya satılması amacıyla müştekiye baskı yapılması hayatın olağan akışına uygun değildir."

Barkın, Peker hakkında derhal beraat kararı verilmesini, heyet aksi kanaatteyse sanık hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Katılan vekili ise katılma taleplerinin kabulüne karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı, müştekinin katılma talebinin ve bazı sanıkların duruşmadan vareste tutulma taleplerinin kabulüne, sanık Peker hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama kararının kaldırılmasına yönelik talebin reddine, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince birleştirme konusunda muvafakat verilmediği görülse de her iki dosya arasında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık ve avukatları, mütalaayı kabul etmediklerini ifade etti.

Peker'in avukatı da "İlgili dosya ile bu dosya arasında birleştirmeyi gerektiren herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. Bu sebeple mütalaayı kabul etmiyoruz." dedi.

Dosyanın, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan dosya ile birleştirilmesine ve Peker hakkındaki yakalama kararının devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

Soruşturma süreci

Afyonkarahisar'da Mehmet S'ye ait, 2017 yılında satışa çıkarılan et entegre tesisinin, aracılar vasıtasıyla Bursa merkezli restoran zinciri sahibi Yusuf Akkaş'a 20 milyon liraya satılması için görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti. Akkaş'ın, satış sürecinin uzaması nedeniyle tehdit edildiği iddiasıyla şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. Suç örgütü kurdukları iddia edilen ve 6 Temmuz 2020'de gözaltına alınan 18 şüpheliden 9'u tutuklanmış, dava sürecinde tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sanıkların Sedat Peker ile bağlantılı oldukları iddia edilmişti.

Davada dosyası ayrılan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianamede, Peker'in "suç işleme amacıyla örgüt kurma, varsayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak yağma" suçundan yargılanması istenmişti.

Davanın sanıklarından Erhan K'nin ele geçirilen telefonunda yapılan incelemede Peker'le yaptığı telefon görüşmesinin kaydına ulaşıldığı aktarılan iddianamede, görüşmenin deşifresine yer verildi. Görüşmelere göre Sedat Peker'in sanıklar Erhan K. ve Ahmet A'ya müşteki Yusuf Akkaş'a yönelik nitelikli yağma eylemine ilişkin talimat verdiği ileri sürülen iddianamede, sanıklardan Mehmet S'nin telefonunda ise Akkaş'ın iş yerinde çıkarılmış kavgaların görüntülerine rastlandığı belirtildi.

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Sedat Peker, Karahisar, İstanbul, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da 'Köfteci Yusuf' davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da "Köfteci Yusuf" davasında Sedat Peker'in aralarında bulunduğu sanıklar yargılanıyor - Son Dakika
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