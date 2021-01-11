Bursa'da kokain operasyonu - Son Dakika

Bursa'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda kokain ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalar ise, 150 gram bonzai, 5 gram kokain, magnum marka 12 calibre ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 500 lira nakit ele geçirildi.
Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BURSA
Kaynak: İHA
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