Bursa'da kolonya ve dezenfektan satan dükkanlar denetlendi - Son Dakika

Bursa'da zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik iş yerlerinde denetim yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, virüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından özellikle dezenfektan ürünleri ve kolonyaya olan talebin arttığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle bu tür ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetim başlattığına değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Özellikle virüsün Türkiye'de de görüldüğünün açıklanmasının ardından dezenfektan, temizlik ürünleri ve kolonyaya olan talebin artmasıyla bazı iş yerlerinin vatandaşlara fahiş fiyat uyguladığı iddiaları üzerine Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Bursa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle iş birliği içinde bu tür ürünleri satan iş yerlerine denetim yaptı. Bursa genelinde bu tür ürünlerin toptan ve perakende satışını yapan tüm esnafın denetleneceği belirtilirken, Atatürk Caddesi üzerindeki esnafın ürün alış ve satış faturaları incelendi."

Esnafın bilgilendirildiğine de yer verilen açıklamada, "Yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmazken, Ticaret Müdürlüğü ekipleri ürün faturalarında karşılaştırma yaptı ve fahiş fiyat uygulamalarının cezaları hakkında esnafı bilgilendirdi." ifadeleri kullanıldı.

Denetimlerin Bursa'yı kapsayacak şekilde süreceği, fahiş fiyat uygulaması saptanması halinde durumun tutanakla Bakanlığa bildirileceği ve cezai işlemin de Bakanlık tarafından uygulanacağı kaydedildi.