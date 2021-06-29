Son dakika... Koltuk üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koltuk üretim işletmesinde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, İnegöl Mobilya Sanayi 6. Sokak'ta bulunan 3 katlı koltuk üretim işletmesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle işletmede hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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