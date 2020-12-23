Komşular arası bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da komşular arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yıldırım ilçesi Karamazak Mahallesi'nde komşular arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y, komşusu O.M'yi bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Bu sırada kavgayı gören vatandaşlar, durumu polis ve 112 ekiplerine bildirdi.

O.M. yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıdı. Kaçan şahıs ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.