Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2) - Son Dakika
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Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2)

07.06.2022 23:22
Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2)

'AMACIM KORKUTMAKTI'Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce de tartıştıkları komşuları Lokman Cört'ü öldürüp, kardeşi Nezir Cört'ü de yaralayan Hüseyin Özdemir ve Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Bursa'nın Gemlik ilçesinde daha önce de tartıştıkları komşuları Lokman Cört'ü öldürüp, kardeşi Nezir Cört'ü de yaralayan Hüseyin Özdemir ve Yusuf A., sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada alınan ifadelerinde Yusuf A., Lokman ve Nezir Cört'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Özdemir ise eczaneye giderken iki kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Olaydan dolayı pişman olduğunu ifade eden Hüseyin Özdemir, "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil, yaralamak ve korkutmaktı" dedi.

1'İ TUTUKLANDI, 1'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

İfadelerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Hüseyin Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yusuf A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2)
Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2)
Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2)
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Hüseyin Özdemir, Gemlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da komşular birbirine girdi; 2 kardeşten biri öldü (2) - Son Dakika
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