Son Dakika Haberleri: Bursa'da konfeksiyon atölyeleri yurt dışına üretim yapıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bursa'da konfeksiyon atölyeleri yurt dışına üretim yapıyor

2 saat önce

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tekstil sektörünün en önemli kollarından biri olan konfeksiyon atölyelerini ziyaret ederek, ekonomide yaşanan canlanmayı yerinde inceledi.

Bursa'da konfeksiyon atölyeleri yurt dışına üretim yapıyor, System.String[]

Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, tekstil sektörünün en önemli kollarından biri olan konfeksiyon atölyelerini ziyaret ederek, ekonomide yaşanan canlanmayı yerinde inceledi. Ziyaret ettiği bir tekstil firmasının dünyaca ünlü markalara üretim yaptığını öğrenen Başkan Cömez, "Konfeksiyondaki canlılık işsizliğe çare olur" dedi.


Konfeksiyon üretimi yapan firmaları ziyaret eden İlçe Başkanı Ufuk Cömez'in ilk durağı Dilek Tekstil oldu. Veysel Karani Mahallesi'nde faaliyet gösteren konfeksiyon atölyesinde işveren ve işçilerle bir araya gelen Cömez, üretim bandında incelemelerde bulduktan sonra çalışanlarla öğle yemeği yedi.


Osmangazi'den dünyaya üretim


Ziyaret ettiği konfeksiyon atölyesinden dünya markalarına üretim yapıldığını öğrenen Ufuk Cömez, Bursa'da konfeksiyon üretiminin geldiği son noktanın sevindirici olduğunu söyleyerek, "Üretimin dinamik olarak sürdüğü ülkemizde, son dönemde yaşanan bazı sıkıntıları anlayabilmemiz için dünyadaki gelişmeleri iyi okuyup, anlamamız gerekiyor. Türkiye, son zamanlarda, sınır dışı operasyonlar, ekonomideki dünyaya bağlı değişimler sebebiyle hareketli günler geçiriyor. Ancak böyle dönemsel hareketlerin en büyük çaresi durmaksızın dönen çarklar ve üretim dengesidir. Bu anlamda Bursa olarak çok şanslıyız. Hızlı tüketim ve üretim kültürümüz içerisinde Türk sanayiinin en önemli üretim bantlarını elimizde bulunduruyoruz. Yılın son çeyreği için hükümetimizin politikalarına çok güveniyoruz. Sizlerin de güvenmesini istiyoruz" dedi. - BURSA

Osmangazi, AK Parti, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın sağ kolunun Birol Aydemir olacağı iddia edildi
"İhraç talebi olağanüstü bir durum değil" HDP'den Diyarbakır'daki ailelere çağrı: Çocuklarınızı AKP'ye sorun Davutoğlu, HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan anneleri telefonla aradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:11:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da konfeksiyon atölyeleri yurt dışına üretim yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]