Bursa'da konteyner hırsızlığı yapan kişi tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, incelemeler sonucunda, vinç operatörlerinin olaydan habersiz olduğunu, konteynerlerin M.M.Ş. tarafından çalındığını tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:51

Kaynak: AA

Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı