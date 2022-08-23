Edinilen bilgiye göre kaza, Halhalca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Halhalca istikametinden Akhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet A. (64) yönetimindeki 16 YC 227 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü mikser kamyonunda sıkışarak yaralanırken, araçta yangın çıktı. Yangın başka bir aracın sürücüsü tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürülürken, kaza yerine itfaiye ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Akhisar, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika

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