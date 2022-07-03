Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu - Son Dakika
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Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

03.07.2022 09:39

Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye uçtu.

Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan cip dereye uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alman Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan cip, önce refüjü aştı, sonrasında 5 metrelik yükseklikten dereye uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücü kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu - Son Dakika
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