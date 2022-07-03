Kontrolden çıkan cip dereye böyle uçtu

Kaza, dün gece merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Alman Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan cip, önce refüjü aştı, sonrasında 5 metrelik yükseklikten dereye uçtu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

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