Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç zeytinliğe daldı: 5 yaralı - Son Dakika

Bursa'da, kontrolden çıkan hafif ticari araç zeytinliğe daldı: 5 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki zeytinliğe daldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki zeytinliğe daldı. Kazada araçta bulunan aynı aileden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında, Orhangazi- İznik yolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İznik'ten Orhangazi yönüne giden Osman Arslan (34) yönetimindeki 34 AG 8499 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki zeytinliğe daldı. Takla atan araç, zeytin ağaçlarının arasında ters döndü. Kazada sürücü Osman Arslan ile birlikte eşi Arzu Arslan (27), çocukları Sinan (6), Yasin (8) ile Osman Arslan'ın kız kardeşi Özgül Arslan (18) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Osman Arslan'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.
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