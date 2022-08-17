Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı

17.08.2022 00:23
Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak metro rayına uçtu.

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, bariyerleri aşarak metro rayına uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Y. idaresindeki 16 BDT 14 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan bariyerleri çarparak aştıktan sonra metro rayına uçtu. Kaza sonrası metro seferleri dururken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Y. ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hafif ticari aracın metro rayından kaldırılmasının ardından seferleri normale döndü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ticari araç metro rayına uçtu : 1 yaralı - Son Dakika
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