Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

03.09.2022 01:03
Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü tır 150 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı.

Bursa'da kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü tır 150 metre yüksekliğindeki şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu tır sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza İznik- Yenişehir kara yolunda meydana geldi. İnşaat malzemesi yüklü tır, virajı alamayarak, çelik bariyerleri kırdıktan sonra 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Feci kazada tır sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine 1 itfaiye aracı, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın uçtuğu yere güçlükle inebildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan tır şoförü 112 ekipleri tarafından İznik devlet hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tır 150 metre yükseklikteki şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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