Kaza, Kestel ilçesi Alaçam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Y. idaresindeki tomruk yüklü 16 ASU 461 plakalı kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipler sevk edildi. Hurdaya dönen kamyonda mahsur kalan sürücüsü AFAD ekiplerinin titiz çalışması sonucu sağ olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün ayaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Ekipler kazayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Kestel, Bursa, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kontrolden çıkan kamyon uçuruma yuvarlandı, yaralı şoförü AFAD kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.