Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu - Son Dakika

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu
BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi Ömer Biltekin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Salih Y. kontrolündeki otomobil 16 L 1084 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılırken, sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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