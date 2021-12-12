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Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

12.12.2021 22:54

Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı Bursa'da otomobil sürücüsü Ömer Metin Gültepe yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA - Bursa'da otomobil sürücüsü Ömer Metin Gültepe yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarptı ardından yan yola uçtu. Feci kazada Ömer Metin Gültepe hayatını kaybederken arkadaşı Hasan B. ise yaralandı. Kaldırımda yayanın bulunmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Kaza, 19.40 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Sanayi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur nedeniyle Ömer Metin Gültekin idaresindeki 34 CKR 476 plakalı otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırımda bulunan aydınlatma direğine daha sonra kaldırımın üstünden yan yola uçtu. Kaldırımda herhangi bir yayanın bulunamaması ise faciayı önledi. Çevredekilerin kazayı görmesiyle birlikte polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundular. Otomobilde sıkışan Ömer Metin Gültepe ve Hasan B. itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ağır yaralanan Ömer Metin Gültepe hastaneye giderken ambulansta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Hasan B. ise hastanede tedavi altına alındı.

Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, Bursa, Kaza, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil yan yolu uçtu: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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