Kaza, saat 14.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Murat Güzeltepe yönetimindeki 16 HM 146 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, kavşaktaki yön tabelasının direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, hurdaya dönerken, sürücü Güzeltepe ise içinde sıkıştı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin sıkıştığı yerden yaralı çıkardığı Güzeltepe, ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Güzeltepe'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler yaralı kurtardı - Son Dakika

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