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Aşırı hız yapan otomobil takla attı, yola uçan yaralı arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika

Aşırı hız yapan otomobil takla attı, yola uçan yaralı arkasına bakmadan kaçtı

10.11.2023 08:17  - Güncelleme: 08:30

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada bir kadın hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan biri sağlık ekiplerine saldırarak olay yerinden kaçtı. Arabada ise tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

Bursa'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki ağaca ardından da metro duvarına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan kadın öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılardan biri, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp kaçtı. Otomobilde tabanca ele geçirilirken, mermilerin ise yola saçıldığı görüldü.

DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde Eyüp Cıtalcı yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca, ardından da metronun duvarına çarpıp takla attı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil alt geçit duvarına çarparak durdu.

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Ölü ve Yaralılar

1 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Kazada, otomobilden fırlayan kadın, aynı aracın altında kalıp yaşamını yitirdi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim ve kimliği belirlenemeyen kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Ölü ve Yaralılar

SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRIP, KAÇTI

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim, çevre hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralı ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp, kaçtı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'da Kontrolden Çıkan Otomobilde Ölü ve Yaralılar

ARAÇTAN TABANCA ÇIKTI, MERMİLER YOLA SAÇILDI

Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yapılan incelemede, takla atan otomobilde tabanca, yola saçılmış çok sayıda da mermi bulundu. Olay yeri incelemesi ve otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kaçan yaralının yakalanması ve ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aşırı hız yapan otomobil takla attı, yola uçan yaralı arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aşırı hız yapan otomobil takla attı, yola uçan yaralı arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika
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