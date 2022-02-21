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Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi - Son Dakika

Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi

21.02.2022 09:22
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi

Bursa'da servis minibüsü kavşakta başka bir araçla çarpıştıktan sonra mobilya dükkanına girdi.

Bursa'da servis minibüsü kavşakta başka bir araçla çarpıştıktan sonra mobilya dükkanına girdi.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Profesör Tezok Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü kavşakta bir hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra mobilyacı dükkanına girdi. Çevredekilerin yardımıyla serviste bulunanlar çıkartıldı. Bu anlar vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi
Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi

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Yıldırım, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kontrolden çıkan servis minibüsü mobilya dükkanına girdi - Son Dakika


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