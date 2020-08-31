Bursa'da kontrolden çıkan ticari araç otomobile çarpıp böyle yan yattı - Son Dakika

Bursa'da kontrolden çıkan ticari araç otomobile çarpıp böyle yan yattı

Park halindeki otomobile çarpıp yan yattı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA - Bursa'da hafif ticari araç yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde merkez Beşevler Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Y.'ye ait hafif ticari araç, park halinde bulunan 16 BEC 43 plakalı otomobile çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkartılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

O anlar güvenlik kamerasında

Hafif ticari aracın seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak park halindeki otomobile yandan çarparak takla atma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.