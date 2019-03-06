Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kontrolden Çıkan Tır Nedeniyle Bursa-Gemlik Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı

Bursa'da Kontrolden Çıkan Tır Nedeniyle Bursa-Gemlik Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı

1 saat önce

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak yan döndü, Bursa-Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı.

Bursa'da Kontrolden Çıkan Tır Nedeniyle Bursa-Gemlik Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı, System.String[]
BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, kayarak yan döndü, Bursa- Gemlik yolu 2 saat trafiğe kapandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bursa-Gemlik yolu Dürdane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hücced Özgündüz yönetimindeki 10 ABE 714 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan dönerek yolu kapattı. Kazada yaralanan sürücü Özgündüz olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bursa-Gemlik yolu ise nedeniyle 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, TIR çekici ile kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:22 Kaynak: DHA

Osmangazi, Gemlik, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arı Kovanı Yüklü Kamyon Devrilince Etrafa Yayılan Arılar Panik Yarattı Sokak Ortasındaki Demir Dubalı Kavga Kameralara Yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti Lideri Akşener'e: Bu Kadın Şirazeden Çıkmış FETÖ ile Adnan Oktar Arasındaki Bağlantıyı Sağlayan İsim Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 00:23:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kontrolden Çıkan Tır Nedeniyle Bursa-Gemlik Yolu 2 Saat Trafiğe Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]