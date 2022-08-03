Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı

03.08.2022 10:13
Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı

Bursa'da kontrolden çıkarak refüje yan yatan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'da kontrolden çıkarak refüje yan yatan tırın sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa- Yalova yolu Karsak mevkiinde seyir halindeki Mithat A. idaresindeki 35 HC 0708 plakalı tır, sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Ağır yaralanan tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem aldı. Tırın kurtarıcı yardımıyla bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. - BURSA

YORUMLAR
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Damperi açık kamyon üst geçide çarptı Damperi açık kamyon üst geçide çarptı İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2)
Kaynak: İHA

Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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