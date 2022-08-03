Edinilen bilgiye göre, Bursa- Yalova yolu Karsak mevkiinde seyir halindeki Mithat A. idaresindeki 35 HC 0708 plakalı tır, sabah erken saatlerde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje devrildi. Ağır yaralanan tır sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılarak hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri kaza bölgesinde geniş önlem aldı. Tırın kurtarıcı yardımıyla bölgeden kaldırılması için çalışmalar devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yalova, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da tır refüje devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

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