Bursa'da kontrolden çıkarak zeytin ağaçlarına çarpan cipin sürücüsü öldü - Son Dakika

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, İzci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte

Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım