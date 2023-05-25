Bursa'da konut inşaatında devrilen vincin altında kalan operatör ağır yaralandı

Saat 11.00 sıralarında Lalaşahin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, konut inşaatında çalışan kule vinç, halatın kopması sonucu devrildi. Vinç operatörü Nadir Emeç (48), kabin ile inşaatın temel demirleri arasında sıkışarak yaralandı.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Emeç, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emeç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu ve başına darbe aldığı belirtilen Emeç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.