Bursa'da konut inşaatında devrilen vincin altında kalan operatör ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Bursa'da konut inşaatında devrilen vincin altında kalan operatör ağır yaralandı

26.05.2023 01:10

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde konut inşaatında kule vinç devrildi. Vinç operatörü Nadir Emeç kabin ile inşaat demirleri arasına sıkışarak ağır yaralandı.

Saat 11.00 sıralarında Lalaşahin Mahallesi'nde meydana gelen olayda, konut inşaatında çalışan kule vinç, halatın kopması sonucu devrildi. Vinç operatörü Nadir Emeç (48), kabin ile inşaatın temel demirleri arasında sıkışarak yaralandı.

Bursa'da Konut İnşaatında Kule Vinç Devrildi: Vinç Operatörü Yaralandı

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Emeç, ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emeç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun birçok yerinde kırık olduğu ve başına darbe aldığı belirtilen Emeç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bursa'da Konut İnşaatında Kule Vinç Devrildi: Vinç Operatörü Yaralandı
Bursa'da Konut İnşaatında Kule Vinç Devrildi: Vinç Operatörü Yaralandı
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da konut inşaatında devrilen vincin altında kalan operatör ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:37:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da konut inşaatında devrilen vincin altında kalan operatör ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement