Bursa'da konut satışları arttı

Bursa'da, kasım ayında konut satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'da kasım ayında 4 bin 901 konut satıldı.



Konut satışları, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,7 oranında artarak 4 bin 901'e ulaştı.

Kasım ayında konutların bin 812'si ilk satış, 3 bin 89'u ise el satış olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 712,5 artarak bin 690, diğer satışlar ise yüzde 3,9 artarak 3 bin 211 oldu.

Kasım ayında Bursa'da yabancılara 128 adet konut satışı yapıldı.