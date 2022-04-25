Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı - Son Dakika
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Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı

25.04.2022 11:04
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı

Bursa'da metruk bir binada kaderine terk edilen yaralı köpek, mahalleli tarafından ölmek üzereyken bulundu.

Bursa'da metruk bir binada kaderine terk edilen yaralı köpek, mahalleli tarafından ölmek üzereyken bulundu. İhbar üzerine Osmangazi Belediyesi ekiplerince kurtarılan köpeğin tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde çöp dolu metruk bir binaya atılan yaralı köpek ölüme terk edildi. Köpeğin havlama seslerine giden mahalleli acı durumla karşılaştı. İhbar üzerine Osmangazi Belediyesi Veteriner ekiplerince alınan köpek tedavi altına alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

(Süleyman Aydın - Ali Kamur - İHA)

Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı

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Kaynak: İHA

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