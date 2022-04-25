Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı - Son Dakika
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Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı

25.04.2022 18:19

Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı Yaralı köpek ölmek üzereyken mahalleli tarafından bulundu, Osmangazi Belediyesi ekiplerince hayata döndürüldüBURSA Bursa'da metruk bir binada kaderine terk edilen yaralı köpek, mahalleli tarafından ölmek üzereyken bulundu.

Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı

Yaralı köpek ölmek üzereyken mahalleli tarafından bulundu, Osmangazi Belediyesi ekiplerince hayata döndürüldü

BURSA Bursa'da metruk bir binada kaderine terk edilen yaralı köpek, mahalleli tarafından ölmek üzereyken bulundu. İhbar üzerine Osmangazi Belediyesi ekiplerince kurtarılan köpeğin tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde çöp dolu metruk bir binaya atılan yaralı köpek ölüme terk edildi. Köpeğin havlama seslerine giden mahalleli acı durumla karşılaştı. İhbar üzerine Osmangazi Belediyesi Veteriner ekiplerince alınan köpek tedavi altına alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı
Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı

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Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Köpek, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da köpeği çöplüğe attılar, acı feryadını duyanlar kurtardı - Son Dakika
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