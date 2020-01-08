Bursa'da köpeği ezmişti - Son Dakika

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde bir köpeğin otomobilin altında kalmasının ardından ilçe kaymakamlığı açıklamada bulundu. Otomobilin sürücüsüne, Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca ceza uygulandığı açıklandı.



Büyükorhan Kaymakamlığı, "05.01.2020 günü öğle saatlerinde bir vatandaşımızın, sahipli köpeğinin pazar girişi mevkinde kimliği belirsiz ve plakası alınamayan bir araç tarafından ezilerek öldürüldüğü şikayeti gelmiştir. İlçe Emniyet Amirliğine müracaat üzerine yapılan çalışmalar sonucunda ilgili araç ve sürücüsü tespit edilmiştir. Sürücüye 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca cezai müeyyide uygulanmıştır" açıklamasında bulundu. - BURSA