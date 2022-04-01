Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu

01.04.2022 13:37
Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği ile öldürüp, traktörünün arkasında sürükleyen Rauf Halil B. (60) hakkında İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuklarını yediğini iddia ettiği gebe köpeği av tüfeği ile öldürüp, traktörünün arkasında sürükleyen Rauf Halil B. (60) hakkında İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İnegöl Adalet Sarayı önünde açıklama yapan İnegöl Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma Derneği (İDOHA) Başkanı Nilay Parlar, "İnegöl'de yine bir üzücü olay yaşandı. Maalesef sabah hamile bir köpeğin öldürülüp traktör arkasına sürüklendiği haberini gördük. Bu şüphelinin en ağır cezayı alabilmesi için dernek olarak elimizden geleni yapacağız. Şu anda da suç duyurusunda bulunacağız. Bursa barosuna konuyu ilettik. Bursa'dan gerekli müdahaleyi yapacaklar. Son dönemde özellikle bazı ünlüler gündeme gelmek amacıyla, dikkat çekmek amacıyla sokak hayvanlarının toplatılmasını istiyorlar. Bazı basın yayın organlarında sahipli köpek saldırıları sanki sokak hayvanları tarafından yapılıyormuş gibi lanse ediliyor. Bu şekilde yanlış yönlendiriliyor. Sokak hayvanları sahipsiz değildir, biz onların sahipleriyiz. Onlar için elimizden geleni yapacağız" dedi. - BURSA

Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu
Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu

YORUMLAR
500
Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı Bursa'da sahipsiz köpeği tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı İnegöl'ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı İnegöl'ün lojistik merkezi ihtiyacı masaya yatırıldı

Av Tüfeği, Traktör, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Sahile inen yamaç paraşütçüsü bir kadının düştü: İşte o korku dolu anlar
13:36 AK Partili Şamil Tayyar da hayat pahalılığına isyan etti: Seferberliğe ihtiyaç var
13:26 Adalet Bakanı Bozdağ, kayıplara karışan Semra Güzel hakkında konuştu: Bilinen adreslerinde ulaşılamadı, yurt dışına çıkış gözükmüyor
13:22 Gülşen'in sahne kıyafetleri kadar şovları da konuşulacak! Dinleyicilerine twerk yaptı
13:20 Can eriği market raflarında yerini aldı! Satışa sunulduğu fiyat ise sosyal medyada gündem oldu: 690 TL
13:09 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem
13:04 Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme! S-300 hava savunma sisteminin vurulma anı paylaşıldı
12:48 Yolcu ile tartışan otobüs şoförünün sözleri, duyanları gülme krizine soktu: Benden yana olmayan aşağı insin!
12:32 "Merhum Erbakan bugün yaşasaydı CHP'nin yanında yer alırdı" tartışmasına Fatih Erbakan da katıldı
10:19 1 Nisan 2022 güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 13:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da köpeği öldürüp traktörünün arkasında sürükleyen şüpheliye suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement